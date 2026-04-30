Ευρωζώνη: Ισχνή αύξηση 0,1% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο

Οριακή ανάπτυξη κατέγραψε η οικονομία της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις συγκρατημένες προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας.

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε μόλις 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0 % στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι + 1,3 % στη Ευρωζώνη και + 1,4 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η Eurostat δεν δημοσιοποίησε στοιχεία για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ στο συγκεκριμένο τρίμηνο. Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση κατέγραψε η Φινλανδία με 0,9%, ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία με 0,8% και η Εσθονία μαζί με την Ισπανία, που σημείωσαν άνοδο 0,6%. Μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (-2,0%), τη Λιθουανία (-0,4%) και τη Σουηδία (-0,2%). Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός για δεκατέσσερις χώρες και αρνητικός για μία χώρα.

Με ρυθμό υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αναπτύχθηκε η οικονομία της Γερμανίας στο α' τρίμηνο του 2026, βρίσκοντας στήριξη στις καταναλωτικές δαπάνες - τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες- αλλά και στις εξαγωγές, παρά τους κλυδωνισμούς που προκαλεί διεθνώς ο πόλεμος στο Ιράν. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis), η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% στο α' τρίμηνο του έτους, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη με ρυθμό 0,2%.

Δεν κατάφερε να αναπτυχθεί το πρώτο τρίμηνο η οικονομία της Γαλλίας, επιδεικνύοντας ευπάθεια στις στασιμοπληθωριστικές απειλές που προέρχονται από τον πόλεμο του Ιράν. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο από τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, λόγω του εμπορίου και της ασθενούς εγχώριας ζήτησης, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία Insee. Αυτό αποτέλεσε μία απροσδόκητη εξέλιξη μετά την ανάπτυξη 0,2% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ επίσης υστέρησε της εκτίμησης 0,2% των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.