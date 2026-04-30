Ισραηλινός ΥΠΑΜ: «Μπορεί να αναλάβουμε ξανά δράση εναντίον του Ιράν»

«Παρά την υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», είπε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ενώ η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν, το Ισραήλ ίσως «σύντομα χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Παρά την υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ