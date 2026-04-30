Ζημιές 1,13 εκατ. ευρώ το 2025 για τη Σωληνουργεία Τζιρακιάν

O κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Τζιρακιάν υποχώρησε στα 21,625 εκατ. ευρώ από 25,699 εκατ. ευρώ το 2024. Τι αναφέρει η εισηγμένη.

Ζημίες 1,135 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2025 η Σωληνουργεία Τζιρακιάν, έναντι ζημιών 3,750 εκατ. ευρώ το 2024, με τον κύκλο εργασιών να υποχωρεί στα 21,625 εκατ. ευρώ από 25,699 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης: «η κλειόμενη χρήση χαρακτηρίστηκε από τη σταθεροποίηση όλων των οικονομικών δεικτών μετά από μία διετή σημαντική υποχώρηση τους».

«Η σταδιακή αναστροφή που ξεκίνησε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και η συγκράτηση του κόστους των παραγωγικών συντελεστών περιόρισε το ανά μονάδα κόστος παραγωγής επιτρέποντας την αύξηση του μικτού κέρδους, ενώ σε συνδυασμό με την υποχώρηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας» τονίζεται.

Ανάσχεση στη θετική πορεία της κλειόμενης χρήσης επέφεραν τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης που περιόρισαν τον όγκο των πωλήσεων και σε συνδυασμό με την υποχώρηση των διεθνών τιμών ιδιαιτέρως στο πρώτο αλλά και στο τρίτο τρίμηνο του έτους, επίδρασαν αρνητικά στον κύκλο εργασιών. Σταδιακή ανάκαμψη παρουσιάζει η ζήτηση και οι τιμές πώλησης από το τελευταίο τρίμηνο του έτους απόρροια των μέτρων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών χαλυβουργικών προϊόντων, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την επιβολή του ‘’φόρου άνθρακα’’ μέσω της εφαρμογής των κανόνων CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), τη δραστική μείωση των ποσοστώσεων για εισαγωγές από τρίτες χώρες , αλλά και τον έλεγχο της χώρας προέλευσης όπου ο χάλυβας πρωτογενώς έλιωσε και χυτεύθηκε (melt and pour) . Πρόκειται για διαρθρωτικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη στρατηγική αυτονομία και ασφάλεια της καθιστώντας τον κλάδο παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων Στρατηγικό Βιομηχανικό κλάδο της Ένωσης.

«Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η περαιτέρω βελτίωση του μικτού κέρδους και η επαναφορά των λειτουργικών κερδών σε θετικά επίπεδα, περιορίζοντας δραστικά το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος. Το χρηματοοικονομικό κόστος, αν και μειούμενο, παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα επιβαρύνοντας το τελικό αποτέλεσμα». Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025: