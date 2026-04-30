Γερμανία: Πάνω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη στο α' τρίμηνο - Στα 3 εκατομμύρια οι άνεργοι

Με ρυθμό υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αναπτύχθηκε η οικονομία της Γερμανίας στο α' τρίμηνο του 2026, βρίσκοντας στήριξη στην κατανάλωση των νοικοκυριών και τις κυβερνητικές δαπάνες, παρά τους κλυδωνισμούς που προκαλεί διεθνώς ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis), η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% στο α' τρίμηνο του έτους, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη με ρυθμό 0,2%.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Εργασίας, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, ενώ το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,4%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 20.000 σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια. Αναλυτές και οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 4.000.

«Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ανάκαμψης στην αγορά εργασίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, Andrea Nahles. «Η ανοιξιάτικη ανάκαμψη παραμένει αδύναμη και τον Απρίλιο».

