Επίσκεψη Κυρανάκη στο Κέντρο Αριστείας της Alstom όπου κατασκευάζονται οι νέοι συρμοί της Hellenic Train

Η επίσκεψη εντάσσεται στην παρακολούθηση της προόδου της επένδυσης ύψους 308 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου.

Το Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano της Ιταλίας, όπου κατασκευάζονται οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί Coradia Stream της Hellenic Train, επισκέφθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Roberto Rinaudo.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train, η επίσκεψη εντάσσεται στην παρακολούθηση της προόδου της επένδυσης ύψους 308 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου, που περιλαμβάνει 12 συρμούς για τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και 11 για τις προαστιακές γραμμές. Η διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν οι γραμμές παραγωγής και οι τεχνολογικές υποδομές του εργοστασίου, ενός από τα βασικά κέντρα της Alstom στην Ευρώπη και hub για την πλατφόρμα Coradia Stream, με χαρακτηριστικά Factory 4.0.

Οι νέοι συρμοί είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενσωματώνοντας προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που ενισχύουν τη λειτουργική αξιοπιστία και την εμπειρία του επιβάτη. Παράλληλα, δίνουν έμφαση στην άνεση και την προσβασιμότητα, με σύγχρονη εσωτερική διαρρύθμιση και λειτουργικούς χώρους για τις ανάγκες του ταξιδιού.

Ταυτόχρονα, αξιοποιούν λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες σιδηροδρομικές μεταφορές.