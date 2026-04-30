Χωρίς κυρώσεις οι δηλώσεις ΦΠΑ έως 29/5 για αγρότες στο κανονικό καθεστώς

Τη δυνατότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την επιβολή κυρώσεων, παρέχει έως και 29/5/2026 με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σε αγρότες οι οποίοι μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, στο φορολογικό έτος 2026, λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι έως και 30/4/2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026 και περιλαμβάνει:

τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,

τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων,

τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης,

τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους παραπάνω μήνες, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Για δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, η παραπάνω ημερομηνία (29/5/2026) αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο (Ε.2020/2026). Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: