Άνοδος πωλήσεων 8,2% το 2025 για την AVE

Αυξημένες κατά 8,2% ήταν οι πωλήσεις του Ομίλου AVE από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στη χρήση του 2025 στα 31,14 εκατ. ευρώ, έναντι 28,78 εκατ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο εταιρείας οι πωλήσεις ανήλθαν στα 17,03 εκατ. ευρώ έναντι 15,42 εκατ. ευρώ το 2024 με αύξηση 10,44%.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως την άνοδο των πωλήσεων του τομέα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων Ταινιών & Διανομής Video Games.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,62 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,58 εκατ. ευρώ το 2024. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 472.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,96 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στη χρήση του 2025 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,25 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,1 εκατ. ευρώ το 2024, κυρίως λόγω της μειωμένης ύπαρξης κατά το 2025 των εκτάκτων εσόδων που προήλθαν από την επιτυχή ρύθμιση των δανείων της Εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ήταν κερδοφόρα κατά 681.000 ευρώ στη χρήση 2025, έναντι κερδών 6,97 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,31 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2025, έναντι κερδών 2,72 εκατ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κερδοφόρα κατά 683.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 6,17 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024.

Επίσης το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε 7,9 εκατ. ευρώ και της εταιρείας 15,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 15,2 εκατ. ευρώ για την εταιρεία το 2024.

Στόχοι και προοπτικές - Προβλεπόμενη πορεία

Μέσω της θυγατρικής Retail & More A.E ο Όμιλος αναμένεται να συνεχίσει στη χρήση του 2026 την ανάπτυξη δικτύου νέων καταστημάτων, με έμφαση στο franchise. Συγκεκριμένα στo πλαίσιo της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων λειτουργιών τα εταιρικά καταστήματα αναμένεται να περάσουν σε δίκτυο franchise έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο business model των convenience stores , σύμφωνα με την στρατηγική του ομίλου Carrefour για αυτό τον τύπο καταστημάτων. Αυτό αναμένεται να βελτιώσει δραστικά το λειτουργικό αποτέλεσμα και τις χρηματοροές.

Κοιτάζοντας μπροστά, το 2026 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση νέων στρατηγικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο τομέας του κλιματισμού αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε επίπεδο εμπορίας προϊόντων όσο και μέσω της ενεργής συμμετοχής του Ομίλου σε έργα κλιματισμού, αξιοποιώντας συνεργασίες και τεχνογνωσία.

Επιπλέον, ο Όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων μέσω της FBD A.E., με στόχο τη διεύρυνση του πελατολογίου και την ενίσχυση των συνεργασιών στον κλάδο των FMCG.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του τομέα παραγωγής ταινιών, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της οικιακής και ψηφιακής ψυχαγωγίας, επενδύοντας σε κατηγορίες με υψηλή δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Όμιλος, συνεχίζει και το 2026 να αναπτύσσεται και σε αγορές εκτός Ελλάδος, αξιοποιώντας συμφωνίες που έχει με συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η συνολική στρατηγική του Ομίλου για το 2026 βασίζεται στην περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των επιμέρους τομέων και τη δημιουργία ενός ισχυρού, πολυδιάστατου επιχειρηματικού μοντέλου με βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει και μη οργανική ανάπτυξη, διερευνώντας σε συνεχή βάση περιπτώσεις εξαγοράς εταιριών που συμβαδίζουν με την στρατηγική του, με στόχο την υγιή ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών.

Ειδικότερα επικεντρώνεται σε εταιρίες στον χώρο αντιπροσωπειών και διανομής τροφίμων/ποτών και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λογισμικού και των νέων τεχνολογιών με ειδίκευση στο AI.