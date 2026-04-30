Λιβανός για προανακριτική ΠΑΣΟΚ: «Άδικη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου»

«Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

Για «μικροπολιτική σκοπιμότητα» και για «ανεύθυνη πρωτοβουλία» επικρίνει το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός μετά την σε βάρος του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο κ. Σπήλιος Λιβανός αναφέρει:

«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου.

Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει.

Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.

Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ