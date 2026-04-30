Societe Generale: Ξεπέρασαν με άνεση τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου

Οι περικοπές κόστους και η ανάκαμψη στο τμήμα λιανικής της Societe Generale, υπερκάλυψαν την απότομη συρρίκνωση των πωλήσεων στον τομέα συναλλαγών σταθερού εισοδήματος και την οδήγησαν να καταγράψει κέρδη για το πρώτο τρίμηνο τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 1,70 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας με άνεση τον μέσο όρο των 1,55 δισ. ευρώ που καταρτίστηκαν από 13 εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία.

Τα κέρδη προήλθαν από την απότομη πτώση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία μειώθηκαν περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον ετήσιο στόχο του 3% κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τα σταθερά έσοδα σε συνδυασμό με την πτώση των δαπανών, αύξησαν την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της τράπεζας, ένα βασικό μέτρο κερδοφορίας, στο 11,7%, πολύ πάνω από τον ετήσιο στόχο της άνω του 10%, αλλά εξακολουθούν να είναι κάτω από αυτόν πολλών ανταγωνιστών.

Τα καθαρά τραπεζικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,7% στις γαλλικές λιανικές τραπεζικές εργασίες, τις ιδιωτικές τραπεζικές εργασίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, και κατά 2,9% στις διεθνείς λιανικές τραπεζικές εργασίες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ωστόσο μειώθηκαν κατά 0,5% στις παγκόσμιες τραπεζικές εργασίες.

«Τα έσοδά μας είναι ανθεκτικά, τα έξοδά μας συνεχίζουν τη διαρθρωτική τους μείωση και ο δείκτης κόστους προς έσοδα συνεχίζει να βελτιώνεται, επιτρέποντάς μας να καταγράψουμε ένα επίπεδο κερδοφορίας πολύ πάνω από τον ετήσιο στόχο μας», συνόψισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Slawomir Krupa.