Attica Group: Ανθεκτικός κύκλος εργασιών αλλά ζημίες 33,7 εκατ. ευρώ το 2025

Επηρεασμένα από την αύξηση του λειτουργικού κόστους ήταν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2025 για την Attica Group παρά το γεγονός πως ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ανθεκτικός, με την εταιρεία να καταγράφει ζημίες 33,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 756,9 εκατ. ευρώ έναντι 747,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 668,6 εκατ. ευρώ έναντι 624 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού κανονιστικού πλαισίου (EU ETS, FuelEU Maritime, SECA), καθώς και σε αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με την αναβάθμιση και συντήρηση του στόλου και το μισθολογικό κόστος των πληρωμάτων.

Ειδικότερα, το κόστος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς εκτιμάται σε 63 εκατ. ευρώ περίπου για το 2025, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αυξήθηκαν οι δαπάνες για αναβαθμίσεις πλοίων και επισκευές κατά 13 εκατ. ευρώ και για αμοιβές πληρωμάτων κατά 4,9 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 85,4 εκατ. ευρώ από 96,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες 33,7 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 23,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στη χρήση 2024 είχαν καταγραφεί κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλάμβαναν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 28,2 εκατ. ευρώ καθώς και κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ από πώληση δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα, παρά την υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 440,8 εκατ. ευρώ από 501,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 515,6 εκατ. ευρώ από 540,4 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής μόχλευσης ανήλθε σε 54% από 52% στις 31.12.2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως της μητρικής Εταιρίας.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με τέσσερα εμπορικά σήματα (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines) και διέθετε στόλο 37 πλοίων στις 31.12.2025.

Στη χρήση 2025, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο και Σαρωνικό) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 6,96 εκατ. επιβάτες έναντι 7,29 εκατ. το 2024 (-4,5%), 1,26 εκατ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 1,30 εκατ. (-3,4%), και 0,54 εκατ. φορτηγά οχήματα έναντι 0,53 εκατ. (+0,5%), ενώ τα δρομολόγια μειώθηκαν κατά 1,6%.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση στρατηγικού του σχεδιασμού που έχει ως βασικούς άξονες την πράσινη μετάβαση και ανανέωση του στόλου, την πελατοκεντρικότητα, καθώς και τη μετάβαση του Ομίλου σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 22,6 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών αερίων.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ανανέωση του στόλου του μέσω αποεπένδυσης παλαιότερων πλοίων και απόκτησης νεότερων, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται και το 2026, με την πώληση έξι παλαιότερων πλοίων και την απόκτηση τριών νεότερων.

Παράλληλα, ενισχύεται η πελατοκεντρική στρατηγική μέσω επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιείται σειρά ενεργειών που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το επιβατικό κοινό.

Σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας, οι δραστηριότητες στην Αδριατική ενοποιούνται σε μία ενιαία εταιρική δομή, αντικαθιστώντας το προηγούμενο πολυεταιρικό σχήμα.

Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας του στόλου, μέσω ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, scrubbers και αναδιάρθρωσης του στόλου.

Προοπτικές 2026

Η διαχείριση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου παραμένει απαιτητική και κατά τη χρήση 2026, καθώς οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές κανονιστικές υποχρεώσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη λειτουργική βάση, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων - η τιμή Brent μόλις πρόσφατα ξεπέρασε τα 125$/bbl από 60,9$/bbl την 31.12.2025 - λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Διοίκηση είχε ήδη προβεί σε μερική αντιστάθμιση του κόστους καυσίμων πριν την έναρξη της κρίσης και επιπρόσθετα έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας όλα τα πιθανά επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας.