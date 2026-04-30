Το 2027 είναι πολύ κοντά...

Με τον τρόπο που γράφεται κάθε επικαιροποίηση Μεσοπροθέσμου Προϋπολογισμού, σαν κι αυτή που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, έχει πολύ στενό «ορίζοντα»: καταγράφει μόνο τι αλλάζει για φέτος.

Φέτος λοιπόν, λόγω του πολέμου, αναμένεται βραδύτερη ανάπτυξη και ταχύτερος πληθωρισμός (3,2%). Αυτά στο βασικό σενάριο, γιατί εναλλακτικά σενάρια περιγράφονται μόνο, δεν αποτυπώνονται σε αριθμούς.

Από όσα μάθαμε επίσης από το ίδιο κείμενο γίνεται φανερό ότι για να πετύχει το 2026 ο Προϋπολογισμός τους στόχους του, το κρίσιμο στοιχείο είναι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης: εκτοξεύουν την αξία των επενδύσεων σε υψηλό 17ετίας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και δεν θα ξαναγίνει, τουλάχιστον όχι με βάση όσα είναι αυτή τη στιγμή ορατά. Αυτή η «εκτόξευση» λαμβάνει χώρα γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης (που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2026), έγινε οπισθοβαρές. Κατά συνέπεια, πρέπει πάρα πολλά λεφτά να δοθούν σε πάρα πολλά έργα και να γίνουν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Μάλιστα πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις και έργα επίσης περιγράφονται στο κείμενο που εστάλη στις Βρυξέλλες και δεν κινούνται πάντα ομαλά. Για αυτό και μία αναθεώρηση είναι εξέλιξη, με ορίζοντα τον Ιούνιο (δηλαδή 2 μήνες πριν το τέλος χρόνου).

Για όλους τους παραπάνω λόγους το 2027 (που είναι πολύ κοντά), θα είναι ένα διαφορετικό έτος. Με την κρίση να συνεχίζει να αφήνει τα σημάδια της στην αγορά και με τους κοινοτικούς πόρους να προσγειώνονται απότομα σε αξία.

Γι αυτό και η ελληνική οικονομία και κοινωνία είναι αναγκαίο να προετοιμασθεί, όσο ακόμη υπάρχει χρόνος και «δυνατότητα». Πρέπει να διασφαλίσει όσο πιο πολλά εφόδια γίνεται με την επιτάχυνση όσων είναι σε εξέλιξη (παρά τις αρρυθμίες που φέρνει μία προεκλογική περίοδος), αλλά και με νέες παρεμβάσεις θωράκισης της αγοράς από την ακρίβεια που αναδεικνύεται και πάλι σε μέγιστη απειλή.

Τρία ακόμη στοιχεία: Οι ανακοινώσεις της Eurostat για το μήνα Απρίλιο με τον πληθωρισμό στο 4,6% στην Ελλάδα και πολύ πιο χαμηλά (3%) στην Ευρωζώνη δείχνουν την μεγάλη ευαλωτότητα. Ειδικά καθώς καταγράφονται από τις ταχύτερες αυξήσεις πανευρωπαϊκά σε βασικά είδη διατροφής και στην ενέργεια…

Όσο για το που πάει η κατάσταση, η Λαγκάρντ πέρασε πλέον το μήνυμα πως το «καλό» σενάριο απομακρύνεται. Δηλαδή πάμε για πληθωρισμό 3,5% φέτος στην ΕΕ (δηλαδή με βάση την τωρινή ψαλίδα περί το 5% στην Ελλάδα).

Να πούμε επίσης πως οι ανακοινώσεις της Κομισιόν περί χαλάρωσης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων δίνουν το «δικαίωμα» για μέτρα στήριξης, όχι το δημοσιονομικό περιθώριο. Αυτό παραμένει για φέτος στο 0,1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Και βλέπουμε. Γι αυτό και το 2027 είναι κοντά και είναι δύσκολο…