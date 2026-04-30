ΥΠΕΝ: Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας

Η μελέτη θέτει τις βάσεις για την ισορροπία μεταξύ προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Εγκρίθηκε σήμερα η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 11α για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και τμήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιώντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την περιβαλλοντική προστασία, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει συνολικά 25 περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Γρεβενών, καλύπτοντας σημαντικά οικοσυστήματα ορεινών, υγροτοπικών και παράκτιων περιοχών. Πρόκειται για περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και σημαντικούς τύπους οικοτόπων.

Μέσω της ΕΠΜ καθορίζονται για τις 25 περιοχές Natura:

ζώνες προστασίας,

επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες

μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η μελέτη θέτει τις βάσεις για την ισορροπία μεταξύ προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας δράσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Με την έγκριση της ΕΠΜ επιλύεται το πρόβλημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου στη Βασιλίτσα, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας σημαντικής αναπτυξιακής δραστηριότητας για την περιοχή.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση επέκτασης οικισμών (έως 5% στη Λίμνη Παμβώτιδα) για την κάλυψη διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών, που προκύπτουν από μελέτη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ή των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ του ΤΠΣ/ΕΠΣ και γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ.