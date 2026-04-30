ΕΦΚΑ: Προσωρινή αναστολή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποδοχής συμβάσεων

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει εργοδότες και ασφαλισμένους ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)».

Χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας:

Από τις 4 Μαΐου 2026 έως και τις 10 Μαΐου 2026.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα, η ακεραιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διοίκηση του φορέα ζητά την κατανόηση των χρηστών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.