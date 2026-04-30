Πρόβλεψη για στασιμότητα της γαλλικής οικονομίας στο α' τρίμηνο

Σε κατάσταση στασιμότητας ήταν η γαλλική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με την οικονομική δραστηριότητα να παραμένει στο «0%». Αυτό αναφέρει στις οικονομικές προβλέψεις που δημοσιοποίησε σήμερα η Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία (INSEE), επισημαίνοντας ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση, μετά την ανάπτυξη 0,2% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Οι προβλέψεις αυτές δεν συνάδουν προς τις αρχικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης βάσει των οποίων αναμενόταν ανάπτυξη 0,2% έως 0,3% κατά το πρώτο τρίμηνο και δυσχεραίνουν την επίτευξη του στόχου για ανάπτυξη 0,9% στο τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με την INSEE, η οικονομική αναιμία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η αύξηση των τιμών της ενέργειας και κατ' επέκταση η τόνωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε λόγω της υποτονικής κατανάλωσης των νοικοκυριών μετά την αύξηση των τιμών τον Μάρτιο. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα του δείκτη τιμών που δημοσιεύθηκαν επίσης σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου από την INSEE, η οποία σημειώνει ότι νοικοκυριά περιόρισαν τις αγορές αγαθών σχεδόν σε κάθε κατηγορία: τρόφιμα, πετρελαιοειδή και ηλεκτρική ενέργεια, κεφαλαιουχικά αγαθά, έπιπλα κ.λπ., ενώ μόνο οι υπηρεσίες γλίτωσαν από την ύφεση.

Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο, το οποίο είχε σημειώσει κάποια ανάκαμψη το 2025, βυθίστηκε ξανά σε αρνητικό έδαφος (-0,7%) λόγω της απότομης πτώσης των εξαγωγών: οι παραδόσεις αεροσκαφών και κρουαζιερόπλοιων, οι οποίες ήταν σημαντικές το τελευταίο τρίμηνο του 2025, δεν έχουν ανανεωθεί από τον Ιανουάριο, καθώς η κατασκευή τους έχει παρεμποδιστεί από δυσκολίες εφοδιασμού (κινητήρες στην περίπτωση της Airbus). Επιπλέον, οι εξαγωγές του μεταφορικού εξοπλισμού έχουν μειωθεί κατακόρυφα κατά 20%, ενώ ένας άλλος τομέας που αντιμετωπίζει δυσκολίες ήταν οι κατασκευές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,5%.

Για το υπόλοιπο του έτους, οι προοπτικές -σύμφωνα με την INSEE- είναι ακόμη πιο ζοφερές, καθώς οι συνέπειες της σύγκρουσης στο Ιράν αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Προκαλώντας την εκτόξευση του κόστους της κηροζίνης, ο πόλεμος κινδυνεύει να επηρεάσει σοβαρά τον τουρισμό, που παραδοσιακά αποτελεί ισχυρό σημείο της γαλλικής οικονομίας, επισημαίνει ανώτερος οικονομολόγος της BNP Paribas, υπογραμμίζοντας ότι ο αντίκτυπος του πολέμου θα γίνει αισθητός κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο, για το οποίο προβλέπεται μηδενική ανάπτυξη.

«Πιστεύουμε ότι το βαρέλι του αργού πετρελαίου Brent θα φτάσει τα 120 δολάρια [103 ευρώ] τον Μάιο και ότι η τιμή θα παραμείνει υψηλή για το υπόλοιπο του έτους, (περί τα 80 δολάρια), επειδή η παραγωγική ικανότητα έχει υποστεί ζημιά. Αυτό σίγουρα θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Μένει επίσης να δούμε τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες απέναντι στον στασιμοπληθωρισμό. Η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να ενισχύσει το σοκ», σημειώνει από την πλευρά του οικονομολόγος της Allianz Trade.