Ο καλύτερος μήνας του Kospi τα τελευταία 28 χρόνια λόγω tech αισιοδοξίας

Τον ισχυρότερο μήνα του από τον Ιανουάριο του 1998, αυξημένος σχεδόν 31%, κατέγραψε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, χάρη στην άνοδο των τεχνολογικών μετοχών που βοήθησε την αγορά να αποφύγει τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Τα τεράστια κέρδη του δείκτη οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αισιοδοξία γύρω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, με τους κολοσσούς της αγοράς των ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics να ηγούνται του γενικότερου ράλι, με άνοδο 60% και 35% αντίστοιχα σε μηνιαία βάση.

Η HSBC την περασμένη εβδομάδα αναβάθμισε τη Νότια Κορέα σε «neutral», αναφέροντας ότι οι πρόσφατες ξένες εκροές βοήθησαν στην αποκλιμάκωση των συνωστισμένων τοποθετήσεων στην αγορά και μείωσαν τους κινδύνους πτωτικής πορείας από τη γεωπολιτική αστάθεια.

Πέρα από τους μεγάλους κατασκευαστές τσιπ, η HSBC δήλωσε ότι ευρύτερα θέματα ανάπτυξης σε τομείς όπως η αποθήκευση ενέργειας, η ναυπηγική βιομηχανία, η άμυνα και η πυρηνική ενέργεια υποστηρίζουν επίσης την άνοδο της αγοράς.

Το ορόσημο της ανόδου έρχεται καθώς οι ευρύτερες αγορές Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Kospi, υποχώρησαν την Πέμπτη, πιεσμένες από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που έφτασαν σε υψηλό 4 ετών, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους λόγω φόβων για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν αλλά και της παρατεταμένης αβεβαιότητας μετά τη διατήρηση σταθερών των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Σήμερα, ο Kospi υποχώρησε 1,38% στις 6.598,8 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 2,29% στις 1.192,35 μονάδες.

Στα άλλα χρηματιστήρια της Ασίας, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 έχασε 1,06% κλείνοντας στις 59.284,92, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 1,19% στις 3.727,21.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,30%, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε οριακά.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,24%.