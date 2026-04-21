Πετρέλαιο: Σχεδόν στα 100 δολάρια το Brent με τη διορία εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν να λήγει

Νέα άνοδο πέτυχε το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν θα συναντηθούν για ειρηνευτικές συνομιλίες, πυροδοτώντας ανησυχίες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί μετά τη λήξη της εκεχειρίας. Τα futures του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, σκαρφάλωσαν 3% στα 98,48 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI πρόσθεσαν σχεδόν 3% στα 92,13 δολάρια.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξήθηκαν αφού έγινε σαφές ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιν Ντι Βανς δεν είχε αναχωρήσει για το Πακιστάν, όπου επρόκειτο να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Το ταξίδι του Βανς αναβλήθηκε επειδή το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στους New York Times. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί και το ταξίδι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, πρόσθεσε στους ΝΥΤ.

Εν τω μεταξύ, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν δεσμευτεί δημόσια να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καταδίκασε τον ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου και, ως εκ τούτου, παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ την Κυριακή «είναι μια ακόμη μεγαλύτερη παραβίαση». «Το Ιράν ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στον εκφοβισμό», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, με την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις να αυξάνει τον κίνδυνο Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να μην καταλήξουν σε συμφωνία πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν που λήγει στις 02:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης ενώ αναμένει να εξασφαλίσει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Αυτό που νομίζω είναι ότι θα καταλήξουμε σε μια σπουδαία συμφωνία. Νομίζω ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει τους ηγέτες τους» επεσήμανε.