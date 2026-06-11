Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια «ανάσα» από τις 2.400 μονάδες

Μια ανάσα από τις 2.400 μονάδες και ακόμα πιο κοντά στα υψηλά έτους βρέθηκε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, αν και με αισθητά αποδυναμωμένο τζίρο.

Μια ανάσα από τις 2.400 μονάδες και ακόμα πιο κοντά στα υψηλά έτους βρέθηκε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που έκλεισε σε θετικό έδαφος, αν και με αισθητά αποδυναμωμένο τζίρο.

Παρά το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης το κλίμα υπήρξε υποτονικό, τόσο οι τράπεζες όσο και επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips προσέλκυσαν αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ενδεικτικό της εικόνας στο ταμπλό, το γεγονός ότι ο συνολικός ημερήσιος τζίρος περιορίστηκε στα 235 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων των προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 38,59 εκατ. ευρώ, ο «καθαρός» τζίρος της ημέρας έκλεισε στα 196,41 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, από πλευράς τζίρου πρωταγωνίστησε η ΕΤΕ με 35,16 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 25,02 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 23,45 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 19,04 εκατ. ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη που κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με κέρδη 0,98% στο υψηλό ημέρας των 2.396,37 μονάδων.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 53 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 56 σε αρνητικό και 41 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που έκλεισε με κέρδη 1,22% στις 2.679,38 μονάδες, επίσης στο υψηλό ημέρας. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 3,08% για την Τρ. Κύπρου στα 9,70 ευρώ, και ακολούθησαν οι Optima και ΕΤΕ ενισχυμένες 1,99% και 1,74% αντίστοιχα. Στα 3,93 ευρώ με άνοδο 1% έκλεισε η Eurobank, ενώ για τις Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,66% και 0,34% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν και, βεβαίως, η απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια του ευρώ. Έτσι, η ΕΚΤ έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε τα επιτόκια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των στασιμοπληθωριστικών πιέσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως πρόκειται για μια αύξηση που έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, και για μια απόφαση με έντονη διάσταση επικοινωνίας.

Ωστόσο, η προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διευρύνονται, καθώς και η έμφαση στις έμμεσες επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών ενέργειας, συντείνουν στο ότι η σημερινή αύξηση πιθανότατα δεν είναι η τελευταία.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, με οριακά κέρδη στη Φρανκφούρτη και άνοδο περί του 0,80%-0,90% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Επιστρέφοντας στο ελληνικό ταμπλό, στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι Τιτάν και Allwyn με άνοδο 4,27% και 3,17% αντίστοιχα. Πέραν των τραπεζών, με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι Lamda Development (+2,23%), Motor Oil (+2,16%), ΟΤΕ (+2,02%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,85%).

Άνω του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (+1,54%) και Helleniq Energy (+1,09%), ενώ μικρότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Σαράντης (+0,66%), Cenergy (+0,17%) και ΔΕΗ (+0,09%). Αμετάβλητη στα 9,70 ευρώ ολοκλήρωσε η Aktor.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ΕΥΔΑΠ (-2,27%), Viohalco (-1,85%) και ElvalHalcor (-1,56%). Ακολούθησαν με μικρότερες απώλειες οι Jumbo (-0,97%), Metlen (-0,62%), Aegean (-0,50%) και ΔΑΑ (-0,29%).