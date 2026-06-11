Μαρινάκης: Oριστική αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών μετά από 28 χρόνια αδράνειας

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

«Μετά από 28 χρόνια, μετά από ολόκληρες δεκαετίες στασιμότητας, αδράνειας και ομηρίας, γίνεται μια ιστορική θεσμική αλλαγή και τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας αδειοδοτούνται οριστικά, με διαφάνεια, κριτήρια, μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΡ».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας

«Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών λειτουργούν στην πραγματικότητα υπό ομηρία. Λειτουργούν με νόμιμο μεν αλλά προσωρινό τρόπο, χωρίς στην πραγματικότητα κριτήρια και έλεγχο», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως διευκρίνισε, δύο θα είναι οι φάσεις αδειοδότησης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

«Στην πρώτη φάση, κάθε πάροχος περιεχομένου οφείλει να πληροί ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις για να εκπέμπει στην περιφερειακή ζώνη του, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, λευκό ποινικό μητρώο για συγκεκριμένα αδικήματα, ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προγραμματική πληρότητα.

Αν υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες από τον αριθμό των αδειών, -η ΕΕΤΤ, με βάση τη χωρητικότητα του σήματος, πριν την αδειοδότηση, θα πει πόσες είναι οι συχνότητες σε κάθε περιφερειακή ζώνη - οι οποίες προβλέπεται να είναι τουλάχιστον όσες τώρα λειτουργούν, άρα να μην κλείσει κάποιος τηλεοπτικός σταθμός- τότε θα υπάρξει μια δεύτερη φάση και εκεί θα μοριοδοτούνται ποιοτικά κριτήρια συγκριτικά, όπως είναι ο τζίρος, ο αριθμός των εργαζομένων και το μισθολογικό κόστος».

Ανέφερε επίσης ότι «το νομοσχέδιο λύνει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των σταθμών, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να είναι ευθέως ανταγωνιστικοί στα μεγάλα κανάλια, να εκπέμπουν με υψηλή ευκρίνεια», σημειώνοντας ότι «το κόστος της μετάβασής τους θα καλύπτεται για τουλάχιστον τρία χρόνια με προφανή τη διάθεση μας να συνεχιστεί».

«Με λίγα λόγια υπάρχουν κανόνες για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, δημοσιογράφων αν έχεις ενημερωτική άδεια αλλά υπάρχουν και ως προς τη δικτύωση μεταξύ των περιφερειακών σταθμών για να μη μετατρέπεται ένα περιφερειακό κανάλι σε ένα ατύπως κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας από το «παράθυρο», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, «το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας διαβούλευσης περίπου δύο ετών».

«Προφανώς για να κλείσεις μια εκκρεμότητα περίπου τριάντα ετών πρέπει να ακούσεις όλες τις απόψεις. Από τους φορείς, όλοι συμφώνησαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και αγκάλιασαν αυτό το νομοσχέδιο. Και ο λόγος της τεχνικής δυσκολίας ήταν ότι κάποιοι ήθελαν πιο αυστηρά κριτήρια, κάποιοι ήθελαν πιο χαλαρά κριτήρια. Θεωρώ ότι ισορροπήσαμε σε ένα δίκαιο πήχη και κανένας υγιής τηλεοπτικός οργανισμός δεν θα μείνει απέξω, αλλά θα σταματήσουν οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν ”πειρατές”», είπε.

Έμφαση έδωσε και στους όρους της οικονομικής τους ενίσχυσης, επισημαίνοντας ότι «στο εξής, για να μπορέσει να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα πρέπει να αναρτάται τόσο πριν ξεκινήσει να υλοποιείται όσο και στο τέλος της - άρα όλοι οι βουλευτές, τα κόμματα και οι πολίτες, θα μπορούν να ξέρουν που πάει κάθε ευρώ».

«Η οικονομική ενίσχυση θα δίνεται με τα αντικειμενικά κριτήρια του ΕΔΟΕΑΠ, τον αριθμό των εργαζομένων και τον τζίρο, όλα τα μέσα τα οποία είναι στα μητρώα χωρίς εξαιρέσεις, με έμφαση προφανώς στις ανάγκες που έχει ο έντυπος Τύπος και οι μεγάλες εφημερίδες, αλλά και ο περιφερειακός Τύπος. Αυτό είναι μία απόφαση-σταθμός», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις βελτιωτικές νομοτεχνικές αλλαγές οι οποίες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «άκουσα με πολύ μεγάλο σεβασμό τις πολύ σοβαρές παρατηρήσεις και των φορέων και των κομμάτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που προσπαθούσαν μόνο να δημιουργήσουν θόρυβο».

«Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να έχει μια ευρύτερη αποδοχή από την κυβερνητική πλειοψηφία, ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή για μια σειρά από μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Γιατί δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των καναλιών και μάλιστα μικρών σχετικά επιχειρήσεων που επιβιώνουν και στην Αττική και στην περιφέρεια, δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους, αφορά τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, που θέλουν να μην κρύβονται όλα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά τους, στην πόλη τους, σε κάθε νομό της ελληνικής περιφέρειας. Μπορούμε, λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο να αποδείξουμε ότι μπορούμε σε αυτά να συμφωνήσουμε», επισήμανε.

Για προσωπικούς λόγους οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Απάντηση έδωσε ο κ. Μαρινάκης και στις αιχμές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, για τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων υπουργείων μετά την υπόθεση διαφθοράς σε πολεοδομίες που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού εύνοιας και τακτοποιήσεων».

«Για τους γενικούς γραμματείς, επειδή το έθεσε ο κ. Γιαννούλης, να επισημάνω ότι πριν από 1,5 χρόνο προεξοφλήσατε το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός ήταν ο ”ενορχηστρωτής της συγκάλυψης”, για μια συγκάλυψη που ποτέ δεν έγινε, για ”ξυλόλια” που δεν υπήρχαν, για ”χαμένα βαγόνια”, τα οποία τελικά δεν ήταν χαμένα, πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα που ερευνά η Δικαιοσύνη. Όλη αυτή η ”συμμορία του ξυλόλιου” των κομμάτων της αντιπολίτευσης απεδείχθη πολύ καλά συντονισμένη, αλλά έχασε. Και στο τέλος θα κερδίσει η Δικαιοσύνη και το δίκαιο των ανθρώπων που πόνεσαν», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Πριν από 1,5 μήνα, όλα αυτά τα κόμματα πάλι, προσπαθώντας να κάνουν ένα απέραντο δικαστήριο τη Βουλή και την πολιτική ζωή του τόπου, μιλούσαν για ”κυβέρνηση υποδίκων”, προεξοφλώντας τη δικαστική κρίση για κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι οικειοθελώς και προς τιμήν τους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Είχατε πει ”κυβέρνηση υπόδικων”, είχατε βγάλει απόφαση, είχατε ”ασκήσει” ποινική δίωξη. Ήδη η Δικαιοσύνη αρχειοθέτησε δύο υποθέσεις και μία έκθεση μιας κυρίας, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί και ανατρέπει τα δεδομένα σας. Εμείς επιμένουμε, όλες τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη».

«Δεν έχετε βάλει μυαλό στο άκουσμα της είδησης της παραίτησης για προσωπικούς λόγους δύο γενικών γραμματέων και συνεχίζετε… Αφήστε τον ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει -που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση, σε όλους αυτούς που σπεύδουν να βγάλουν συμπεράσματα-, ας το αφήσουμε στη Δικαιοσύνη. Γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση-εισαγγελέας έχει πέσει έξω», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ