Χατζηδάκης: «Το επόμενο βήμα για το Κιλκίς είναι να εξάγει πάγο στους Εσκιμώους»

Το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της μονάδας, τις τεχνολογικές υποδομές και τη δυναμική εξαγωγική παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Τις εγκαταστάσεις της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στο Κιλκίς επισκέφθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς και ο Β΄Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γεώργιος Π. Γεωργαντάς, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην περιοχή, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δραστηριότητα της μεγαλύτερης βιομηχανίας ζυμαρικών της χώρας και για τη σημαντική εξαγωγική της παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε την πορεία ανάπτυξης της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, τις επενδύσεις που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη στρατηγική εξωστρέφειας που ακολουθεί, η οποία έχει οδηγήσει τα προϊόντα της σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της μονάδας, τις τεχνολογικές υποδομές και τη δυναμική εξαγωγική παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για τις εξαγωγικές επιδόσεις της εταιρείας, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό του όταν πληροφορήθηκε ότι ελληνικά ζυμαρικά που παράγονται στο Κιλκίς εξάγονται ακόμη και στην Ιταλία, τη χώρα που θεωρείται συνώνυμη με τα ζυμαρικά παγκοσμίως.

«Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών της Ελλάδας, μια βιομηχανία που εξάγει ζυμαρικά στην Ιταλία. Το επόμενο βήμα για το Κιλκίς είναι να εξάγει πάγο στους Εσκιμώους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, Οδυσσέας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι η εξαγωγική πορεία της εταιρείας αποτελεί αποτέλεσμα μιας σταθερής στρατηγικής που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την προσήλωση στην ποιότητα.

«Η παρουσία των προϊόντων μας σε απαιτητικές διεθνείς αγορές αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων μπορεί να σταθεί ισότιμα απέναντι στους μεγαλύτερους διεθνείς ανταγωνιστές. Η επιτυχία αυτή δεν είναι συγκυριακή. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, συνεχών επενδύσεων και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι καταναλωτές παγκοσμίως στα ελληνικά προϊόντα. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος να αναπτύσσουμε τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της εταιρείας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος.