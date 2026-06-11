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Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ

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Lamda Development: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 320 εκατ. ευρώ
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Η εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό του Χρέους την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ήτοι κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού.

Στην πρόωρη άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης 2020 ύψους 320 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda Development.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό του Χρέους την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ήτοι κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ενημερώνει τους επενδυτές, σύμφωνα με τον όρο 9.3 του Προγράμματος του από 06 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (το Πρόγραμμα ΚΟΔ), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 22 Μαΐου 2026 απόφασή του ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού καταβάλλοντας στους δικαιούχους Ομολογιούχους τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον όρο 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ ποσά, ήτοι ποσό ονομαστικής αξίας κεφαλαίου εκάστης προς εξόφληση Ομολογίας, μετά δεδουλευμένων τόκων και λοιπών Εξόδων και Φόρων, ήτοι, ποσό 1.017,09444444 ευρώ ανά Ομολογία.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό του Χρέους την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ήτοι κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού.

Συνεπεία της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων πλέον Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens

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tags:
Lamda Development
Ομολογιακό Δάνειο
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