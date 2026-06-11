Wall Street: Rebound με ώθηση από τσιπ ενόψει IPO της SpaceX

Micron Technology, Advanced Micro Devices και Intel ενισχύονται 0,64%, 2,64% και 8,3% αντίστοιχα. Η Oracle κατρακυλά 12,22%.

Αντίδραση βγάζει η Wall Street την Πέμπτη ενόψει της IPO της SpaceX, με «γκάζι» από την ανάκαμψη των μετοχών τσιπ μετά από τις πρόσφατες πιέσεις, αλλά τα κέρδη περιορίζονται από τηνν κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά και την απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί Χαργκ και άλλες ενεργειακές υποδομές.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,47% στις 50.155 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,24% στις 7.284 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,19% στις 25.218 μονάδες. Στο ταμπλό, οι μετοχές των Micron Technology, AMD και Intel σημειώνουν άνοδο 0,64%, 2,64% και 8,3% αντίστοιχα, μετά από ραγδαίο sell off 10% την Παρασκευή, ενώ η Oracle κατρακυλά 12,22% μετά την ανακοίνωση για πρόσθετη άντληση 20 δισ. δολαρίων στην ΑΙ. Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate βρίσκονται στα 89 δολάρια το βαρέλι.

Η ανάκαμψη των τσιπ έρχεται καθώς ο ενθουσιασμός αυξάνεται ενόψει του ντεμπούτου της SpaceX την Παρασκευή, που θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν και ορισμένοι traders πιστεύουν ότι η πτώση των ημιαγωγών οφείλεται στην πώληση μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους από τους επενδυτές για να δημιουργήσουν χώρο για την αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, με αποτίμηση περίπου 1,8 τρισ. δολαρίων.

Στο πεδίο των «μάκρο», ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) ενισχύθηκε 6,5% σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός PPI επιταχύνθηκε 4,9% σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία. Επίσης εξαιρουμένων των εμπορικών υπηρεσιών, τσίμπησε 0,8%, σ τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022.