Καραμούζης (Εθνική): «Κομβικός ο ρόλος των τραπεζών απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις»

Ο κ. Καραμούζης υποστήριξε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες και ισχυρές και μπορούν να χρηματοδοτούν μεγάλες επενδύσεις.

Σε περιβάλλον διαδοχικών και απρόβλεπτων κρίσεων, το ζητούμενο και αυτό που προσπαθούμε πάντα στην Εθνική Τράπεζα, είναι να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας, να κατανοούμε εις βάθος το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και να σχεδιάζουμε και να προτείνουμε δομές και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, τα οποία παραμένουν αποτελεσματικά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτό τόνισε ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας για τον σημερινό ρόλο των τραπεζών στο γεμάτο αβεβαιότητα περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο τοποθέτησής του στο 7ο OT Forum, σε πάνελ με θέμα «Οι τράπεζες, πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – Οι νέες μορφές χρηματοδότησης», ο κ. Καραμούζης υποστήριξε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες και ισχυρές και μπορούν να χρηματοδοτούν μεγάλες επενδύσεις, ενώ συμπλήρωσε ότι το παλιό μοντέλο «one size fits all» δεν έχει πλέον εφαρμογή. Οι τράπεζες πρέπει να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση, υπογράμμισε.

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό επιχειρείν, ο κ. Καραμούζης χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, πρόσθεσε. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης, με το ΑΕΠ και την απασχόληση να έχουν φτάσει σε σταθερούς όρους στο +16% σε σύγκριση με το 2017, ενώ οι πραγματικές επενδύσεις (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) έχουν αυξηθεί κατά 70%, φτάνοντας στα επίπεδα του 2007, εξαιρώντας τις κατασκευές, οι οποίες ωστόσο έχουν και αυτές ενισχυθεί σημαντικά μετά το 2020.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, το παράδειγμα της ΔΕΗ είναι ενδεικτικό. Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείες και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία, αλλά και τη διάθεση της αγοράς να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια με σαφές αναπτυξιακό και μετασχηματιστικό αποτύπωμα και στις υποδομές της χώρας.

«Ελπίζω να δούμε πολλά ακόμα τέτοια παραδείγματα, ειδικά στους κλάδους της Ναυτιλίας και του Τουρισμού, των οποίων η βαρύτητα στην πραγματική οικονομία δεν αντανακλάται και στο χρηματιστήριο», υπογράμμισε.

Ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε και στους κλάδους που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων. Ο τομέας της Ενέργειας είναι πολύ σημαντικός, με το τρίπτυχο «παραγωγή (θα απαιτηθούν επενδύσεις έως 12 δισ. ευρώ μέχρι το 2030), αποθήκευση (4-5 δισ. ευρώ οι συνολικές επενδύσεις σε μπαταρίες και αντλησιοταμίευση την επόμενη 7ετία) , διασυνδέσεις ενέργειας» να κυριαρχεί.

Από κει και πέρα, ο Τουρισμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ, η Τεχνολογία, η Άμυνα και οι Υδάτινοι Πόροι, συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον. Ειδικά η διαχείριση υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κρίσιμη επενδυτική προτεραιότητα με επενδύσεις στην επόμενη δεκαετία που εκτιμώνται άνω των 3-4 δισ. ευρώ, για έργα εκσυγχρονισμού του δικτύου και αφαλάτωσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακών κρίσεων, διαταραγμένων εφοδιαστικών αλυσίδων και άλλων εξωγενών σοκ, ο κ. Καραμούζης ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν μακροπρόθεσμη στρατηγική και πειθαρχία στη διακυβέρνηση, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση, εξωστρέφεια και διαφοροποίηση εσόδων.

Επίσης, θα πρέπει να επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην ηγεσία, να προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να διαθέτουν επιχειρησιακή ευελιξία, αλλά και να ενσωματώνουν τις αρχές βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, μειώνοντας το ενεργειακό και λειτουργικό τους κόστος μέσω πράσινων πρακτικών.