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«Εσφαλμένος συναγερμός» προκάλεσε εκκένωση τμήματος του Πενταγώνου

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«Εσφαλμένος συναγερμός» προκάλεσε εκκένωση τμήματος του Πενταγώνου
Αμερικανικό Πεντάγωνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Συστήματα ασφαλείας στο Πεντάγωνο «ανίχνευσαν ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων».

Τελευταία ενημέρωση 19:15

Ο συναγερμός που σήμανε σήμερα στην έδρα του Πενταγώνου, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, αποδείχθηκε εσφαλμένος, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

Νωρίτερα, ορισμένοι όροφοι και διάδρομοι του Πενταγώνου είχαν αποκλειστεί και άλλοι εκκενώθηκαν, καθώς ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για ενδεχόμενη απειλή, ενώ πυροσβέστες με στολές χημικής προστασίας έσπευσαν για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Το Πεντάγωνο διαθέτει προηγμένα συστήματα για την ασφάλεια του κτιρίου και του προσωπικού του. Αυτά τα συστήματα ανίχνευσαν ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου καθοριστεί η σοβαρότητά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Σον Παρνέλ.

Η έδρα του Πενταγώνου, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο της Αλ Κάιντα κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα γραφείων σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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