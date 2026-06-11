Flexopack: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,166 ευρώ ανά μετοχή - 7 Ιουλίου η καταβολή

Με cut-off date την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος της εν λόγω χρήσεως.

Καθαρό μέρισμα 0,166 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 διανέμει η Flexopack με ημερομηνία αποκοπής του (cut-off date) την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος της εν λόγω χρήσεως .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της της Euronext Athens οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2025) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

«Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) της χρήσεως 2025, ήτοι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026» υπογραμμίζει η εισηγμένη.

Όπως αναφέρεται, η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της Euronext Securities Athens. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

«Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942» καταλήγει.