Την Παρασκευή η ορκομωσία των νέων μελών της κυβέρνησης παρουσία Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 αύριο, Παρασκευή, θα παραστεί στην ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 αύριο, Παρασκευή, θα παραστεί στην ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, ανακοινώθηκε μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης όπου Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ανέλαβε ο Γιώργος Κώτσηρας, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που εκλέχθηκε την Τετάρτη Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ανέλαβε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αντικαθιστώντας τον κ. Κώτσηρα και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου ανέλαβε υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.