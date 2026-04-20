Η USA Rare Earth εξαγοράζει έναντι 2,8 δισ. δολαρίων την βραζιλιάνικη Serra Verde

H USA Rare Earth θα εξαγοράσει την βραζιλιάνικη εταιρία εξόρυξης Serra Verde σε συμφωνία ύψους 2.8 δισ. δολάρια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κυριαρχία της Κίνα

Η USA Rare Earth ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά της βραζιλιάνικης εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών Serra Verde, σε μια συμφωνία ύψους 2,8 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, καθώς επιδιώκει να εμποδίσει την κυριαρχία της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της USA Rare Earth εκτοξεύεται κατά 12% στις συναλλαγές της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ ο τίτλος της έχει ενισχυθεί ήδη κατά 68% μέσα στο 2026.

Η αμερικανική εταιρία με έδρα στην Οκλαχόμα ανέφερε πως θα καταβάλει για τη συναλλαγή ποσό 300 εκατ. δολάρια σε μετρητά και ακόμα 126,9 εκατ. δολάρια σε ίδιες νεοεκδοθείσες μετοχές, σε μια διαδικασία που ελπίζει να ολοκληρώσει εντός του τρίτου τριμήνου της χρονιάς.

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως σημαντικό «όπλο» στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία παράγει σχεδόν το 70% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως από ορυχεία και σχεδόν το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών, που περιλαμβάνουν υλικά που εισάγονται από άλλες χώρες.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει «στρατηγική πρόκληση» την κυριαρχία της ασιατικής υπερδύναμης στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδίως λόγω της επιτάχυνσης της μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια.

«Ο κόσμος έχει γίνει υπερβολικά εξαρτημένος από την ύπαρξη μίας μόνο πηγής και είναι καιρός να σπάσουμε αυτή την εξάρτηση», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της USA Rare Earth, Μπάρμπαρα Χάμπτον, στο CNBC. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει «πρόσβαση σε ορυχείο που παράγει τις τέσσερις μαγνητικές σπάνιες γαίες που θα εξυπηρετήσουν τη βιομηχανία μας».

Οι σπάνιες γαίες αναφέρονται σε 17 στοιχεία του περιοδικού πίνακα που έχουν τέτοια ατομική δομή η οποία τους προσδίδει ειδικές μαγνητικές ιδιότητες. Αυτά τα υλικά αποτελούν ζωτικά συστατικά για ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών, από τα ηλεκτρονικά είδη καθημερινής χρήσης, όπως τα smartphones, έως τα ηλεκτρικά οχήματα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Ένας στρατηγικός σύνδεσμος»

Η Χάμπτον δήλωσε ότι η βαρύτητα της Serra Verde σε παγκόσμια κλίμακα υπογραμμίστηκε από την 15ετή συμφωνία που σύναψε με μια εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκκε από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων για αγορά του 100% της παραγωγής τεσσάρων σπάνιων γαιών: νεοδύμιο, πρασεοδύμιο, δυσπρόσιο και τέρβιο, τα οποία είναι κρίσιμα για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών υψηλής απόδοσης.

Μιλώντας στο CNBC σχετικά με την ανακοίνωση, ο CEO της Serra Verde, Thras Moraitis, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδείχθηκε «πολύ δραστήρια» στην προσπάθεια τόνωσης των επενδύσεων στον κλάδο, ιδίως όσον αφορά στη θέσπιση κατώτατων τιμών για τις σπάνιες γαίες.

«Ο τομέας των σπάνιων γαιών στη Δύση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, καθώς οι κυβερνήσεις και οι στρατηγικές βιομηχανίες αναζητούν επειγόντως αξιόπιστες πηγές κρίσιμων σπάνιων γαιών- ιδιαίτερα σπάνιων βαρέων σπάνιων γαιών».