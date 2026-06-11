Ρωσία: Οι πρεσβευτές Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας είχαν συνομιλίες με τον υφυπουργό Εξωτερικών

Την Κυριακή, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατύπωσαν την υποστήριξή τους στην πρόταση του Ζελένσκι για «απευθείας διάλογο» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν υποδέχθηκε σήμερα στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τους πρεσβευτές της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, με τους οποίους είχε συνομιλίες, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο στην οποία παρευρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Κυριακή στο Λονδίνο, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατύπωσαν την υποστήριξή τους στην πρόταση του Ζελένσκι για «απευθείας διάλογο» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Γάλλος πρεσβευτής Νικολά ντε Ριβιέ τόνισε σε δημοσιογράφους έξω από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών ότι οι τρεις διπλωμάτες είχαν μια «καλή συζήτηση» με τον Γκαλούζιν και θα εκδώσουν αργότερα κοινή ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση το ρωσικό ΥΠΕΞ, υπογραμμίζεται ότι ο Γκαλούζιν παρουσίασε στους διπλωμάτες «μια αντικειμενική αξιολόγηση της καταστροφικής πολιτικής που ακολουθούν οι ηγεσίες των χωρών τους σχετικά με την ουκρανική κρίση, πολιτική που στοχεύει να ενθαρρύνει στο μέγιστο το καθεστώς του Κιέβου να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας εκ μέρους και εις βάρος ευρωπαϊκών χωρών και με την άμεση βοήθεια της «συμμαχίας των προθύμων».

«Οι θεμελιώδεις προσεγγίσεις της ρωσικής πλευράς για την αναζήτηση μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης με βάση την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της εξηγήθηκαν» από τον Γκαλούζιν, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν «δεν βλέπει τον λόγο» για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, όσο μια ειρηνευτική συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ο Πούτιν είπε σε ξένους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι είναι πρόθυμος να μιλήσει με Ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά ότι αυτοί δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου. «Τι είδους μεσολαβητής μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεμονωμένες χώρες της ΕΕ όταν βοηθούν άμεσα μια χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε ένοπλη σύγκρουση;» ανέφερε ο Ρώσος ηγέτης.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, Ευρωπαίοι πρεσβευτές σπανίως έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, αλλά έχουν συχνά κληθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

Χώρες της Δυτικής Ευρώπης -συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας- έχουν θέσει την ιδέα της επανέναρξης του διαλόγου με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για την προσπάθεια τερματισμού του πολέμου δεν έχουν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και έχουν επισκιαστεί από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου φέτος.

Η Μόσχα είχε δώσει προτεραιότητα να διαπραγματευτεί για μια επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Κρεμλίνο δεν θέλει ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία είναι μεταξύ των πιο πιστών συμμάχων του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ