Ράλι για το πετρέλαιο με το βλέμμα στο Ισλαμαμπάντ: Στα 95 δολάρια το Brent, στο +7% το WTI

Άλμα σημείωσε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονταν στο χείλος ενός νέου πολέμου μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στρατηγικά ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Η αγωνία για την εξέλιξη των διπλωματικών συνομιλιών για τη Μέση Ανατολή κορυφώνεται 48 ώρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας Ουάσινγκτον - Τεχεράνης με βλέμμα στις συνομιλίες στο Πακιστάν με τον Τραμπ να τονίζει πως η κατάπαυση πυρός που λήγει την Τετάρτη είναι απίθανο να παραταθεί χωρίς συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου ενισχύθηκαν σχεδόν 7% στα 89,61 δολάρια ανά βαρέλι. Τα futures του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Ιουνίου πρόσθεσαν περίπου 5% στα 95,48 δολάρια. «Οι τιμές του πετρελαίου δέχονται ξανά πλήγματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση να μετατρέπεται γρήγορα σε νέο γύρο εντάσεων», επεσήμανε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεωρεί πως η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», αλλά ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει περαιτέρω αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ακόμα ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει αργότερα τη Δευτέρα για το Πακιστάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη.

Παράλληλα, μια ιρανική αντιπροσωπεία σχεδιάζει να μεταβεί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ για να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία με σκοπό τις διαπραγματεύσεις, με την αμερικανική κατάσχεση πλοίου με ιρανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ να πυροδοτούν νέα κλιμάκωση. «Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία», διαμήνυσε ο Τραμπ και επιτέθηκε σε Νew Υork Τimes, Wall Street Journal και Washington Post για fake news.

«Κερδίζω έναν πόλεμο και με μεγάλη διαφορά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας έχει αποδώσει εκπληκτικά και, αν διαβάζετε τις ψευδείς ειδήσεις, όπως οι αποτυχημένοι "New York Times", η απολύτως φρικτή και αηδιαστική "Wall Street Journal" ή την πλέον σχεδόν ανενεργή, ευτυχώς, "Washington Post", θα πιστεύατε πραγματικά ότι χάνουμε τον πόλεμο» υπογράμμισε.

«Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, επειδή λαμβάνει αυτές τις "αναφορές" από τα ΜΜΕ, και όμως συνειδητοποιεί ότι το Ναυτικό και ο στόλος του έχει εξαλειφθεί εντελώς, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταφύγει σε πιο σκοτεινά αεροδρόμια, δεν διαθέτει εξοπλισμό κατά πυραύλων ή κατά αεροσκαφών, οι πρώην ηγέτες του έχουν σχεδόν εξαφανιστεί (αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, αποτελεί Αλλαγή Καθεστώτος!), και ίσως, το πιο σημαντικό από όλα, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καταστρέφει εντελώς το Ιράν» πρόσθεσε.

«Χάνουν 500 εκατ. δολάρια την ημέρα, ένα αριθμό μη βιώσιμο, ακόμη και βραχυπρόθεσμα. Τα αντι-αμερικανικά ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων υποστηρίζουν το Ιράν να κερδίσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος! Ακριβώς όπως αυτοί οι αντιπατριωτικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάθε γραμμάριο της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο — ήδη είναι!» κατέληξε.