ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ μέχρι 530 εκατ. ευρώ - Μέχρι 23 Ιουνίου η ολοκλήρωση

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Ιουνίου όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιωάννης Καράμπελας.

Την εκκίνηση της διαδικασίας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με ποσό μέχρι τα 530 εκατ. ευρώ σήμανε η σημερινή σχετική έγκριση των μετόχων κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Ιουνίου όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιωάννης Καράμπελας.

Από την πλευρά της, η Διοίκηση του Ομίλου τόνισε εισηγητικά ότι η ΑΜΚ αποσκοπεί στη διατήρηση της μετοχής και στη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, ενώ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας. Ως γνωστόν, οι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ συνεισφέρουν ανάλογα με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή με σκοπό να παραμείνει ίδια η μετοχική σύνθεση όπως είναι τώρα, με το Δημόσιο να κατέχει το 51,1%, την κινέζικη State Grid το 24% και το υπόλοιπο 24,9% να βρίσκεται σε free float στην αγορά.

Η συνεισφορά των μετόχων αθροίζεται στο 1 δισ. ευρώ όσο και ο στόχος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με το πρώτο βήμα να έχει γίνει με την ένταξη της ΑΜΚ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απ’ όπου και θα εξασφαλιστούν τα 350 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου με τα υπόλοιπα να προκύπτουν από το Ταμείο της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και λοιπούς κρατικούς πόρους. Επιπρόσθετα, το ελληνικό Δημόσιο έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συμβάλει προς κάλυψη του όπου «κενού» προκύψει από την ανταπόκριση της αγοράς, με τα μέχρι τώρα «δείγματα γραφής» ωστόσο να υποδηλώνουν ότι δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, θα εισφέρει περίπου 530 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου του Διαχειριστή. Παράλληλα, ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που ελέγχεται κατά 100% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατέχει ποσοστό 25%, θα συμμετάσχει με περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ η κινεζική State Grid, με ποσοστό 24%, θα καλύψει το μερίδιό της με περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην ελληνική αγορά για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει από τη διαδικασία book building και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην έκδοση.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην προσφορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν σε σημαντικό βαθμό το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.