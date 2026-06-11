Σε υψηλό τετραετίας ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ - Άνοδος 6,5% τον Μάιο

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας, σε επίπεδο μήνα, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,1%, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Dow Jones προέβλεπαν άνοδο 0,7%.

Άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο σημείωσε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Μάιο, με τον δείκτη τιμών παραγωγού (Producer Price Index - PPI) να ενισχύεται κατά 6,5% σε ετήσια βάση, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας, σε επίπεδο μήνα, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,1%, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Dow Jones προέβλεπαν άνοδο 0,7%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός PPI ενισχύθηκε 4,9% σε ετήσια βάση και 0,4% σε μηνιαία.

Επίσης εξαιρουμένων των εμπορικών υπηρεσιών, ο δομικός δείκτης PPI αυξήθηκε κατά 0,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022. Σε ετήσια βάση, ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 5,1%, στο υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιτάχυνσης του PPI, προήλθε από την αύξηση κατά 2,8% στις τιμές των αγαθών τελικής ζήτησης, τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ από όταν ξεκίνησαν να συλλέγονται στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2009. Επιπλέον, οι τιμές ενέργειας στη χονδρική σημείωσαν άνοδο κατά 10,7% και της βενζίνης 23,4%,

Στον τομέα των υπηρεσιών, σημαντική συμβολή στην αύξηση του δείκτη είχαν οι αμοιβές διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,8%, σε μια περίοδο όπου οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε μία ημέρα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό καταναλωτή (CPI), τα οποία έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο. Η άνοδος αποδόθηκε κυρίως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, οι μηνιαίες μετρήσεις ήταν πιο ήπιες, καθώς ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε μόλις κατά 0,2%, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 2,9%.