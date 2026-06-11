Μπέσεντ: «Τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις συμμάχων στον Κόλπο»

Επιβάλλει τακτικά νέες κυρώσεις εναντίον ατόμων ή οργανισμών που κατηγορούνται για χρηματοδότηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του Κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από ιρανικούς λογαριασμούς.

«Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς», έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X.

Ο υπουργός Οικονομικών επιβλέπει την οικονομική διάσταση του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Επιβάλλει τακτικά νέες κυρώσεις εναντίον ατόμων ή οργανισμών που κατηγορούνται για χρηματοδότηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Απειλεί επίσης με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλλουν τέλη στις ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου.

«Οποιαδήποτε τέλη καταβάλλονται στην Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου θα αντισταθμίζεται από κεφάλαια που αντλούνται» από ιρανικούς λογαριασμούς, τόνισε ο Μπέσεντ, αναφερόμενος στον φορέα που δημιούργησε το Ιράν για την είσπραξη τελών ναυσιπλοΐας.

Οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Κάθε επίθεση που εξαπολύει το Ιράν το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζει (η χώρα)», δήλωσε ο Αμερκανός υπουργός, ο οποίος αποσκοπεί στην εξάντληση των πόρων του σημερινού καθεστώτος προκειμένου να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ