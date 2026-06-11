«Καμπανάκι» από Παγκόσμια Τράπεζα: Καθοδική αναθεώρηση στο 2,5% για την ανάπτυξη το 2026

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το Brent θα έχει μέση τιμή 94 δολάρια το βαρέλι φέτος, περίπου 50% αυξημένη από την πρόβλεψή της τον Ιανουάριο.

Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα και προειδοποίησε ότι τα 2/3 των χωρών διεθνώς θα δεχτούν «χτύπημα» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που διαταράσσει τις ροές εμπορευμάτων και αυξάνει το κόστος των εισαγωγών.

Η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί 2,5% το 2026, σε αναθεώρηση επί τα χείρω από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου για 2,6% και θα είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που η Covid-19 πυροδότησε ύφεση το 2020.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας από την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο φουντώνει τον πληθωρισμό και πλήττει τις χώρες που εξαρτώνται από τα εισαγόμενα καύσιμα. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το Brent θα έχει μέση τιμή 94 δολάρια το βαρέλι φέτος, περίπου 50% αυξημένη από την πρόβλεψή της τον Ιανουάριο.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια», τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος, Ίντερμιτ Γκιλλ. «Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, το επόμενο πράγμα που θα επηρεαστεί είναι οι τιμές των τροφίμων» πρόσθεσε.

Η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στο 1,3% φέτος εάν «οι διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό αποδειχθούν πιο σοβαρές από ό,τι αναμενόταν και συνοδευτούν από σημαντική οικονομική πίεση».

Η οικονομία των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,2% φέτος, αμετάβλητη από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου, ενώ οι προοπτικές της Κίνας αναθεωρήθηκαν καθοδικά στο 4,2% από 4,4%. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 4% φέτος, από 3,3% το 2025, και θα μπορούσε να εκτιναχθεί έως και 4,4% σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου.