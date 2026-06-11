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ΗΠΑ: Αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

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ΗΠΑ: Αυξήθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας - Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο
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Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν άνοδο κατά 4.000 στις 229.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου.

Αυξήθηκαν απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως και να αντανακλά την αβεβαιότητα που παρουσιάζεται συνήθως κοντά στις περιόδους των καλοκαιρινών σχολικών διακοπών και των αργιών.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σημείωσαν άνοδο κατά 4.000 στις 229.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών του Bloomberg έκανε λόγο για 220.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, δηλαδή οι άνθρωποι που συνέχιζαν να λαμβάνουν επίδομα αυξήθηκαν επίσης στα 1,8 εκατ. την ίδια περίοδο.

Οι νέες αιτήσεις τείνουν να παρουσιάζουν αστάθεια μετά την αργία της Memorial Day στα τέλη Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί την ανεπίσημη έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στις ΗΠΑ. Επίσης, πολλά σχολεία κλείνουν γύρω από αυτή την περίοδο. Οι οικονομολόγοι θα αναμένουν δεδομένα για πάνω από δύο εβδομάδες προτού επαναξιολογήσουν την σταθερότητα της αγοράς εργασίας.

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Επίδομα ανεργίας
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