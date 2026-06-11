Η Τεχεράνη απειλεί τις εταιρίες του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου εναντίον της με την υποστήριξη εταιρειών που σχετίζονται με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Ως στρατιωτικούς στόχους θα αντιμετωπίσει το Ιράν όλες τις εταιρείες του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Starlink της SpaceX, καθώς θα προβεί σε αντίποινα κατά των ΗΠΑ.

Το Ιράν στοχεύει «όλα τα συμφέροντα που σχετίζονται με οικονομικές συμμετοχές που διαχειρίζεται ο Έλον Μασκ στη Δυτική Ασία», συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού επίγειου σταθμού Starlink, ανέφερε την Πέμπτη το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Starlink έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας, με αιχμή τα drones.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου εναντίον της με την υποστήριξη εταιρειών που σχετίζονται με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με συμμετοχές που διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και τα κατεχόμενα εδάφη», τόνισαν ιρανικές πηγές.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple, Microsoft και Google.