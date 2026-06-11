Πολιτική | Διεθνή Νέα

Η Τεχεράνη απειλεί τις εταιρίες του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Τεχεράνη απειλεί τις εταιρίες του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή
Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας; Getty Images
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου εναντίον της με την υποστήριξη εταιρειών που σχετίζονται με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Ως στρατιωτικούς στόχους θα αντιμετωπίσει το Ιράν όλες τις εταιρείες του Έλον Μασκ στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Starlink της SpaceX, καθώς θα προβεί σε αντίποινα κατά των ΗΠΑ.

Το Ιράν στοχεύει «όλα τα συμφέροντα που σχετίζονται με οικονομικές συμμετοχές που διαχειρίζεται ο Έλον Μασκ στη Δυτική Ασία», συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού επίγειου σταθμού Starlink, ανέφερε την Πέμπτη το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Starlink έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας, με αιχμή τα drones.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου εναντίον της με την υποστήριξη εταιρειών που σχετίζονται με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με συμμετοχές που διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και τα κατεχόμενα εδάφη», τόνισαν ιρανικές πηγές.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Apple, Microsoft και Google.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η αναμόρφωση της ΕΑΣ και η «13η σύνταξη»

Ο πήχης Μητσοτάκη στην «μία και αυτοδύναμη Κυριακή» - Η προειδοποίηση στον Σαμαρά - Η άφαντη συνεδριακή θέση του ΠΑΣΟΚ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πού σκοντάφτει ο καθαρισμός ενώ λήγει η προθεσμία στις 15 Ιουνίου

tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Ιράν
Επιχειρήσεις
Starlink
SpaceX
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider