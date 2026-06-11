Η METRO στηρίζει για 4η χρονιά τους εργαζομένους της στην επιθυμία τους να γίνουν γονείς

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της METRO σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της METRO σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η METRO (My market και METRO Cash & Carry) ανανεώνει τη συνεργασία της με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Be-Live και καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τρεις εργαζομένους της, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στη στήριξη της οικογένειας και των ανθρώπων της.

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στις 10 Μαΐου, καθώς και της Γιορτής του Πατέρα στις 21 Ιουνίου, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα που στηρίζουν την οικογένεια και δίνουν τη δυνατότητα σε υπογόνιμα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να αποκτήσουν παιδί.

Η συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Be-Live έχει μέχρι σήμερα αποδώσει ουσιαστικά και ιδιαίτερα συγκινητικά αποτελέσματα, καθώς με την ολοκλήρωση και της τελευταίας χρονιάς του προγράμματος έχουν ήδη γεννηθεί συνολικά τρία υγιή μωρά, ενώ παράλληλα υπάρχουν τρεις εγκυμοσύνες σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τον θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της METRO σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιλογή των τριών ωφελούμενων πραγματοποιείται από τον οργανισμό Be-Live με πλήρη διαφάνεια, βάσει ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, με βασική προϋπόθεση ο ένας από τους δύο συντρόφους να εργάζεται στην εταιρεία. Όλη η διαδικασία διεξάγεται με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού Be-Live (www.be-live.gr) από 10 Μαΐου έως και 21 Ιουνίου.

Η METRO συνεχίζει με συνέπεια και ευαισθησία να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό της οικογένειας.

Χρόνια Πολλά στους σημερινούς και μελλοντικούς γονείς.