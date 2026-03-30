Άνοδος στο πετρέλαιο - Πλησιάζει τα 116 δολάρια το Brent

Κέρδη σημειώνει τη Δευτέρα η τιμή του πετρελαίου έπειτα από τις πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά του Ισραήλ αλλά και τις δηλώσεις του Τραμπ ότι μπορεί να «πάρει πολύ εύκολα το πετρέλαιο του Ιράν» εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση των κινδύνων που απειλούν τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το κλίμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 2,47% στα 115,35 δολάρια ανά βαρέλι, με τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς να οδεύει προς δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Από την άλλη, τα futures του αμερικανικού αργού, καταγράφουν κέρδη 1,62% στα 101,25 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στους FT το την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αγαπημένη του επιλογή ως προς το Ιράν θα ήταν «να πάρει το πετρέλαιο» παρομοιάζοντας την ενέργεια αυτή με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου η Ουάσιγκτον απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα και ενώ οι επιθέσεις «απλώνονται» περαιτέρω στη γύρω περιοχή αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις ενεργειακές υποδομές και ωθώντας προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου.

Το Σάββατο, η εκτόξευση πυραύλων από τους Χούθι, σηματοδότησε την πρώτη κίνηση άμεσης εμπλοκής στον πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος Yahya Saree ανέφερε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε μια σειρά βαλλιστικών πυραύλων εναντίον αυτών που χαρακτήρισε ως ευαίσθητους ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, σε υποστήριξη των δυνάμεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, δήλωσε ότι οι παγκόσμιες μετοχές αρχίζουν να αντανακλούν ένα σενάριο «υψηλότερων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» τιμών πετρελαίου και επιτοκίων, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επιδεινώσει την πτώση της αγοράς και να αυξήσει τους κινδύνους ύφεσης, με την αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μεγαλύτερης εμπλοκής των ΗΠΑ, να διατηρεί πιθανώς την αστάθεια σε υψηλά επίπεδα έως ότου ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου.

«Η ταχύτητα και το μέγεθος της κίνησης υπογραμμίζουν πόσο γρήγορα οι αγορές ενέργειας ανατιμούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, αμφισβητώντας τις προηγούμενες προσπάθειες να διατηρηθούν σταθερές τόσο οι αγορές πετρελαίου όσο και οι αγορές ομολόγων, και ενισχύοντας τον κίνδυνο παρατεταμένης διαταραχής στο Στενό», έγραψε ο Yardeni σε σημείωμα.

Ο David Roche, στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, δήλωσε ότι οι αγορές αποτιμούν όλο και περισσότερο μια πιο επιθετική αντίδραση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «αποστολής στρατευμάτων» και μιας κίνησης για την κατάληψη του βασικού εξαγωγικού κόμβου του Ιράν στο νησί Χαργκ, μέσω του οποίου ρέει περίπου το 90% του πετρελαίου της χώρας.