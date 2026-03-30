Τραμπ: Μπορούμε να πάρουμε «πολύ εύκολα» το πετρέλαιο του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στους Financial Times. «Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της άμυνας στο Ιράν στη νήσο.

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας -- μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

«Bλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς «σύντομα»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι μπορεί να κλειστεί «συμφωνία» με τους «νέους» ηγέτες του Ιράν, αφού όπως το βλέπει ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου είχε αποτέλεσμα να επέλθει «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ενώ οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου συνεχίζονται σήμερα.

Ο Τραμπ είπε στον Τύπο χθες βράδυ ότι οι αλλεπάλληλες εξοντώσεις Ιρανών ηγετών, αρχίζοντας με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, είχε αποτέλεσμα de facto «αλλαγή καθεστώτος». «Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους, μιλώντας για συνομιλητές «πολύ πιο λογικούς» από προκατόχους τους -- χωρίς να αναφερθεί σε κανέναν ονομαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στο ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» Ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα». Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, το de facto κλείσιμο του οποίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του μαύρου χρυσού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ