Επεκτείνεται το πτωτικό σερί στην Wall Street - Νέες απώλειες για τους δείκτες

Περίπου 1% χαμηλότερα ο Nasdaq, σε νέα χαμηλά έτους ο Dow Jones.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η κατακόρυφη αύξηση των τιμών ενέργειας εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προστίθεται στις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, ειδικότερα μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκια.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά περίπου 300 μονάδες ή 0,63% και διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 45.930 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,82% στις 6.574 μονάδες. Ισχυρότερες πιέσεις, τέλος, για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να χάνει 0,93% και να βρίσκεται στις 21.949 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology κατρακυλά 4% μετά τα χθεσινά της οικονομικά μεγέθη με τριπλασιασμό εσόδων στο β' τρίμηνο και ισχυρά κέρδη. Οι αναλυτές της Citi αποδίδουν το sell off σε profit taking «ρευστοποίηση κερδών».

Στο ενεργειακό πεδίο, νέο ράλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να ενισχύεται κατά περισσότερο από 9 δολάρια το βαρέλι μέσα στην ημέρα, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου στο South Pars. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν δεχθούν επίθεση περισσότερες εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα «ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars».

«Το βασικό δίλημμα παραμένει το ίδιο: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν "κερδίσει" τον πόλεμο με τη συμβατική έννοια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει στρατιωτική λύση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι η πλωτή οδός είναι απίθανο να επιστρέψει στην κανονικότητα χωρίς κάποιο είδος διπλωματικής διευθέτησης (και προς το παρόν δεν φαίνεται να καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξή της)», τόνισε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Με τον υπάρχοντα αποκλεισμό του βασικού περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και LNG, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ιαπωνίας εξέφρασαν σε κοινή δήλωση την Πέμπτη την «ετοιμότητά τους να συμβάλουν στις κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ».

Χθες, η Fed διατήρησε τα επιτόκιά της στο εύρος 3,5% - 3,75%, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση ότι οι «επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες». «Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια θετικά βήματα θα υπάρξουν», υπογράμμισε ο Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ρίχνοντας τον βιομηχανικό δείκτη στα χαμηλότερα επίπεδά του μέσα στο 2026.

Η FOMC με βάση το dot plot έδωσε σήμα για μία μείωση επιτοκίων το 2026 και άλλη μία το 2027. Το «κόκκινο» κλίμα διατήρησαν και οι απροσδόκητα υψηλές τιμές παραγωγού στη χονδρική (ΡΡΙ) που διατηρούν τις πιέσεις στον πληθωρισμό, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να σημαίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ οδεύει προς ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού - ή μια περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης και πιο επίμονου και κολλώδους ΔΤΚ.