Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με το brent να ενισχύεται κατά περισσότερο από 6 δολάρια το βαρέλι. Η ώθηση έρχεται και πάλι από τη Μέση Ανατολή, όπου οι εμπλεκόμενοι στον πόλεμο έχουν αρχίσει να ανταλλάσσουν χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου στο South Pars.

Αυτή την ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 6,3 δολάρια ή κατά 5,8%, στα 113,63 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κερδίζει 1 δολάριο ή 1%, στα 96,5 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ενισχυθεί κατά περισσότερο από 3 δολάρια.

Το Brent έκλεισε με άνοδο 3,8% την Τετάρτη, ενώ η τιμή του WTI παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται με το μεγαλύτερο discount έναντι του Brent των τελευταίων 11 ετών, εξαιτίας της απελευθέρωσης των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ και του αυξημένου κόστους μεταφοράς, την ώρα που οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τη στήριξη για το Brent.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τα στοχευμένα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές και η εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας δείχνουν προς μια παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου», ανέφερε σε σημείωμά της η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, σύμφωνα με το Reuters.

«Ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, συνοδεύοντας την απόφαση με μια “επιθετική” ρητορική, επισημαίνοντας τους οικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από έναν πόλεμο».