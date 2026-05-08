Σαουδική Αραβία: Απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις και εναέριο χώρο για στρατιωτικές επιχειρήσεις

Η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι εναέριος χώρος της και οι βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός της από τις αμερικανικές δυνάμεις για την επιχείρηση συνοδείας των πλοίων που θέλουν να περάσουν από το Ορμούζ, η οποία πλέον έχει ανασταλεί, ανέφεραν δύο σαουδαραβικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι βάσεις πάντως επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με τις πηγές αυτές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Το Ριάντ, αν και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για επιθέσεις στο Ιράν.

Το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τερματίζει την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία», που είχε ξεκινήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα, λόγω της αύξησης των εντάσεων με το Ιράν που απειλούσε την ήδη εύθραυστη εκεχειρία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μίλησε απευθείας με τον Τραμπ και του αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Η Σαουδική Αραβία δεν ενέκρινε τις πτήσεις για την επιχείρηση αυτήν. Οι βάσεις παραμένουν αλλά οι πτήσεις που είχαν ως στόχο να στηρίξουν την επιχείρηση δεν επιτράπηκαν», είπε η μία από τις πηγές.

Το Ριάντ αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία του Τραμπ διότι εκτιμούσε ότι «δεν θα λειτουργούσε» και απλώς θα επιδείνωνε την κατάσταση, πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του σήμερα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Ραγέντ Κρίμλι ανέφερε ότι το βασίλειο τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και των προσπαθειών διαπραγμάτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ