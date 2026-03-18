Σχεδόν τριπλασιάστηκαν τα έσοδα της Μicron το β' τρίμηνο - Στα 13,8 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη

Σχεδόν τριπλασιάστηκαν τα έσοδα της Μicron το β' τρίμηνο, καταρρίπτοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών καθώς επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia που χρησιμοποιούν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε γενιά τσιπ της Nvidia ενσωματώνει περισσότερη μνήμη, με την Micron να εργάζεται για την προσθήκη χωρητικότητας.

Η εταιρία ανακοίνωσε 12,20 δολάρια προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έναντι 9,31 δολ/μτχ που ανέμεναν οι αναλυτές με έσοδα 23,86 δισ. δολαρίων πάνω από την πρόβλεψη για 20,07 δισ. δολάρια. Τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους αυξήθηκαν από 8,05 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ για την τρέχουσα περίοδο, αναμένει τζίρο περίπου 33,5 δισ. δολαρίων, από 9,3 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο, που συνεπάγεται με αύξηση άνω του 200%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα είναι περίπου 19,15 δολάρια ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 12,05 δολαρίων ή έσοδα 24,3 δισ. δολαρίων. «Η αναβάθμιση των αποτελεσμάτων και των προοπτικών μας είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης μνήμης που οφείλεται στην ΑΙ, στους διαρθρωτικούς περιορισμούς στην προσφορά και στην ισχυρή εκτέλεση της Micron σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Sanjay Mehrotra.

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας, έχει υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο στο 74,4% από 36,8% και έχει αυξηθεί από 56% το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 13,8 δισ. δολάρια ή 12,07 δολάρια ανά μετοχή, από 1,58 δισ. δολάρια ή 1,41 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Η αξία της μετοχής της τριπλασιάστηκε το 2025 με άλμα 62% σε ετήσια βάση μέχρι σήμερα, μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης.