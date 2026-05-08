Πολιτική | Ελλάδα

Κυρανάκης - Ταχιάος: Νωρίτερα το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κυρανάκης - Ταχιάος: Νωρίτερα το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Συγκεκριμένα, ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα.

Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινά στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα.

Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα – Λάρισα (05:55), δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η αλλαγή του ωραρίου θα τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και θα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

«Πρόκειται για μια πρακτική παρέμβαση για την βελτίωση της καθημερινότητας, η οποία ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβατών και εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το μετρό και τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις τους» καταλήγει το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κλείνει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Αποχωρεί το χειμώνα από Χανιά και Ηράκλειο

«Φλερτάρει» με την κινητή τηλεφωνία η ΔΕΗ - Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Η «γαλάζια» φανέλα στην Κ.Ο. - O ανέτοιμος Τσίπρας - H τάξη στα πατίνια της Αθήνας

tags:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Μετρό Θεσσαλονίκης
Νίκος Ταχιάος
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider