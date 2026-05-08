Χεζμπολάχ: Στοχοθετήσαμε στρατιωτική βάση στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου είπε σήμερα πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ άλλων τον βομβαρδισμό στον οποίο σκοτώθηκε ένα ηγετικό στέλεχός της στα προάστια της Βηρυτού.

Σε ανακοίνωση, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρίνισε πως η βάση που έβαλε στο στόχαστρό της βρίσκεται νότια της Ναχαρίγια.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε την Τετάρτη ένα πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σκοτώνοντας έναν διοικητή της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ