Στο 2,9% ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο

O πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ σημείωσε τον Ιανουάριο μικρότερη πτώση σε ετήσια βάση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Μείωση μικρότερη των προσδοκιών κατέγραψε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, καθώς δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) έτρεξε τον προηγούμενο μήνα με ρυθμό 2,9% έναντι ανόδου 3% τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 2,6% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε με ρυθμό 0,5%. Οι αναλυτές προέβλεπαν μηνιαία άνοδο 0,3%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 3,6% σε ετήσια βάση και 0,8% σε μηνιαία. Τον Δεκέμβριο είχε κινηθεί 3,3% υψηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ είχε ενισχυθεί 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο.