Wall Street: Fed και Πάουελ έριξαν σε χαμηλό έτους τον Dow Jones - Φόβοι αναθέρμανσης του πληθωρισμού

Ο Dow Jones σε τροχιά για τον χειρότερο μήνα του από το 2022. Ο S&P 500 απώλεσε 1,36% στις 6.624 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 1,46% στις 22.152 μονάδες

Με «κόκκινα» βάφτηκε η Wall Street την Τετάρτη, μετά τα νέα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, καθώς και τα σχόλια του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ που τροφοδότησαν ανησυχίες για τον επίμονο πληθωριστικό κύμα στην αμερικανική οικονομία. Ο Dow Jones υποχώρησε 1,63% στις 46.225 μονάδες, σε νέο χαμηλό για το 2026, ενώ με την μηνιαία πτώση του να ξεπερνά το 5%, ο βιομηχανικός δείκτης βρίσκεται σε τροχιά για τον χειρότερο μήνα του από το 2022.

Ο S&P 500 απώλεσε 1,36% στις 6.624 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 1,46% στις 22.152 μονάδες. Η Fed διατήρησε τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο εύρος 3,5% - 3,75%, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση ότι οι «επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες». «Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια θετικά βήματα θα υπάρξουν», υπογράμμισε ο Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η FOMC με βάση το dot plot έδωσε σήμα για μία μείωση επιτοκίων το 2026 και άλλη μία το 2027. Παράλληλα, ο δείκτης τιμών παραγωγού -ο οποίος παρακολουθεί την αλλαγή στη χονδρική- «τσίμπησε» 0,7% τον Φεβρουάριο, από 0,3% που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε επισφαλές σημείο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν -ένα γεγονός που έχει αυξήσει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό εν μέσω αυξανόμενων τιμών πετρελαίου.

«Ο υψηλότερος από τον αναμενόμενο αριθμός αφορά συγκεκριμένα τους δασμούς», επεσήμανε ο Τοντ Σένμπεργκερ, CIO στην CrossCheck Management, σημειώνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιομηχανικές εισροές και το κόστος παραγωγής είναι αντιμέτωπα με υψηλότερες τιμές. «Αυτός είναι διαρθρωτικός πληθωρισμός, όχι προσωρινός, και πιθανότατα θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική βαθιά μέσα στο τρίτο τρίμηνο» πρόσθεσε.

«Υπολογίστε και τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που έχουμε δει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες δεν έχουν ακόμη φανεί στις ανακοινώσεις με τη Wall Street να προετοιμάζεται για απώλειες», συμπλήρωσε. Τα futures του Brent σκαρφάλωσαν 3,83% στα 107,38 δολάρια ανά βαρέλι ενώ οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου διαπραγματεύονταν επίσης σε υψηλά επίπεδα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate να κλείνουν οριακά υψηλότερα στα 96,32 δολάρια ανά βαρέλι.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς υψηλότερης μεταβλητότητας», τόνισε ο Ανσούλ Σαρμά, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth. «Εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή εδώ... γνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει την οικονομία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ένα επίμονο ενεργειακό σοκ που θα επηρεάσει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη που θα αρχίσει να επιβραδύνεται θα ήταν ένας «επικίνδυνος συνδυασμός». «Θα δυσκολέψει τη δουλειά της Fed όσον αφορά την εξισορρόπηση των εντολών της» κατέληξε.