Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 2,4% ο CPI τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Με μέτριο ρυθμό, και σύμφωνα με τις προσδοκίες, επιτάχυνε ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Με μέτριο ρυθμό, και σύμφωνα με τις προσδοκίες, επιτάχυνε ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, μία έκθεση που τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν ευπρόσδεκτη από τους επενδυτές, ωστόσο η σύγκρουση με το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει κλονίσει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ανταποκρινόμενος στις προβλέψεις της Wall Street.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4% τον περασμένο μήνα και ήταν επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις.

Αφαιρώντας τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ κατέγραψε μηνιαία ένδειξη 0,2% και ετήσιο ρυθμό 2,5%, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για 0,2% και 2,5%.

Ενώ η έκθεση έδειξε ότι ο πληθωρισμός ήταν γενικά σταθερός, οι τιμές αυξήθηκαν μέτρια για τη στέγαση και τις υπηρεσίες, ενώ αρκετές κατηγορίες αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων οχημάτων και της ασφάλισης αυτοκινήτων, σημείωσαν μειώσεις.

