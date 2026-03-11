Oracle: Η μετοχή εκτινάσσεται 10% μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Η μετοχή της Oracle εκτοξεύεται κατά 12%, καθώς τα ισχυρά κέρδη του τρίτου τριμήνου απαντούν στις ανησυχίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street.

Η μετοχή της Oracle εκτινάχθηκε έως και 12% με το άνοιγμα της Wall Street, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη Γ' τριμήνου και διαβεβαίωσε τους αναλυτές ότι δεν σχεδιάζει να αυξήσει το χρέος της το 2026 πέρα ​​από αυτό που είχε ήδη ανακοινωθεί. Η εταιρία διαβεβαίωσε, επίσης, τους επενδυτές σχετικά με τα σχέδια της για το cloud computing με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή την ώρα η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο χαμηλότερα, στο +10%.

«Η επένδυση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί κεφάλαιο, αλλά το λειτουργικό μας μοντέλο είναι βελτιστοποιημένο για να διασφαλίζει την κερδοφορία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Clayton Magouyrk κατά την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας την Τρίτη.

Ο τεχνολογικός κολοσσός έχει προκαλέσει ανησυχία για τα επενδυτικά μέτρα που σχεδιάζει για την κατασκευή των κέντρων δεδομένων της.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να συγκεντρώσει έως και 50 δισ. δολάρια το 2026 με έναν συνδυασμό χρέους και ιδίων κεφαλαίων, χωρίς προσδοκίες για έκδοση πρόσθετων ομολόγων.

Οι φόβοι για μια «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης έχουν επηρεάσει τις μετοχές λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της Oracle, η οποία έχει υποχωρήσει πάνω από 50% από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου και περίπου 15% από την αρχή του έτους.

Ο Magouyrk σημείωσε επίσης ότι η Oracle παρέδωσε το 90% των κέντρων δεδομένων 400 μεγαβάτ εντός ή νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το τρίτο τρίμηνο.

Στα έσοδα από το cloud για το τρίτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και του λογισμικού ως υπηρεσία, η Oracle ανέφερε 8,9 δισ. δολ., σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με πέρυσι.