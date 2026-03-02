Νέος γύρος απωλειών στη Wall Street - Σε υψηλό για το 2026 ο δείκτης φόβου

Συνεχίζονται οι απώλειες για τους κύριους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Σε υψηλό για το 2026 ο δείκτης φόβου.

Στα «κόκκινα»... βάφεται η Wall Street τη Δευτέρα στην πρώτη συνεδρίαση του Μαρτίου που αδυνατεί να ξεπεράσει τον αδύναμο προηγούμενο μήνα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αποτελεί την τελευταία προσθήκη σε μια μακρά λίστα ανησυχιών για τους επενδυτές. Στον αντίποδα, ισχυρά κέρδη παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού λόγω της αστάθειας, με άλμα 7% και 3% αντίστοιχα.

Ο Dow Jones χάνει 0,62% στις 48.673 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,51% στις 6.843 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται 0,53% στις 22.547 μονάδες. Ο CBOE, ο δείκτης φόβου της Wall Street που βασίζεται στα option prices που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση ζημιών, εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδά του για το 2026 μέχρι στιγμής, ενδεικτικό του επιφυλακτικού κλίματος.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Νorthrop Grumman σημειώνει ράλι 4,33% μετά τις επιθέσεις, ενώ οι τίτλοι του αμυντικού κλάδου όπως οι Lockheed Martin και RTX καταγράφουν άνοδο 3,89% και 3,66% αντιστοίχως. Οι μετοχές ενέργειας, σαν τις Exxon Mobil και Chevron, κερδίζουν 2% και 1%. Ωστόσο, η νοοτροπία αποφυγής κινδύνου ασκεί καθοδικές πιέσεις με τις μετοχές τεχνολογίας και τραπεζών να ηγούνται των απωλειών με πτώση για Broadcom, Amazon, Alphabet, Morgan Stanley και Goldman Sachs.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για μια παρατεταμένη σύγκρουση. «Ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης είναι υψηλότερος από ό,τι το 2024 ή το 2025, αν και δεν βλέπουμε αυτόν τον πόλεμο να κλιμακώνεται σε σημείο που να αλλάζει δραστικά τις προοπτικές των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ατζάι Ρατζάκσα της Barclays.

Η πορεία της αγοράς πετρελαίου μπορεί να εξαρτηθεί από το εάν οι μάχες θα διαταράξουν την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου σημείου συμφόρησης στον κόσμο για τις ροές «μαύρου χρυσού». Μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να αντηχήσει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.

«Η ευρύτερη αβεβαιότητα καταστέλλει το επενδυτικό κλίμα, το οποίο μπορεί σε γενικές γραμμές να επηρεάσει τα assets υψηλού κινδύνου παγκοσμίως», εκτίμησε ο Άνταμ Χετς, επικεφαλής πολλαπλών assets στην Janus Henderson. «Σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια παγκόσμια πληθωριστική λαίλαπα» προειδοποίησε.

«Συνολικά, υποθέτουμε μια βραχυπρόθεσμη επίδραση, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια πιο παρατεταμένη τριβή στις μετοχές», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές μετοχών της Citi σε report σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Πρέπει επίσης να συνδυάσουμε αυτό το νέο γεγονός αστάθειας με ένα μπαράζ ανησυχιών, όπως η άνοδος των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη» συμπλήρωσαν.