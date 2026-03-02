Πάνω από 25 γερμανικά πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό - Ανάμεσά τους 2 κρουαζιερόπλοια

Σύμφωνα με την VDR, κανένα πλοίο δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ επιβάτες και πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους.

Περισσότερα από 25 πλοία γερμανικών ναυτιλιακών εταιριών, ανάμεσά τους και δύο κρουαζιερόπλοια με συνολικά 7.000 επιβάτες, βρίσκονται εγκλωβισμένα στα νερά του Περσικού Κόλπου, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Ένωση Πλοιοκτητών Γερμανίας (VDR).

Σύμφωνα με την VDR, κανένα πλοίο δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ επιβάτες και πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Επιπλέον, δύο γερμανικά κρουαζιερόπλοια είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Ντόχα. Λόγω της κατάστασης ασφάλειας, δεν είναι γνωστό πότε θα καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των επιβατών, οι διαχειριστές ωστόσο βρίσκονται σε επικοινωνία με αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να προγραμματίσουν τη μεταφορά των πελατών τους και του προσωπικού.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών από την περιοχή, με προτεραιότητα στους ασθενείς, τα παιδιά και τις εγκύους. Για τον σκοπό αυτό θα ναυλωθούν με κρατικούς πόρους αεροσκάφη της Lufthansa και - ως έσχατη λύση - θα χρησιμοποιηθούν αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων. Οι λεπτομέρειες του εγχειρήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, όπως ο χρόνος έναρξης της επιχείρησης και το πώς θα φθάσουν οι ενδιαφερόμενοι στα σημεία που θα οριστούν. Οι εγκλωβισμένοι Γερμανοί σε ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια και αεροδρόμια υπολογίζονται σε 30.000.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ