Η Γερμανία σχεδιάζει επιχείρηση επαναπατρισμού τουριστών από τον Κόλπο

Τον επαναπατρισμό Γερμανών τουριστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες της Μέσης Ανατολής σχεδιάζει η κυβέρνηση, αναθεωρώντας την προηγούμενη στάση της. «Θέλουμε να φέρουμε τους Γερμανούς στο σπίτι», δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Όπως είπε, σχεδιάζονται πτήσεις με αεροσκάφη της Lufthansa, από το Ομάν και από τη Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως και από το Κατάρ, με προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες ομάδες, παιδιά, ασθενείς και εγκύους. «Πρέπει να το προετοιμάσουμε προσεκτικά», ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

«Θα ξεκινήσουμε απλώς με ένα αεροσκάφος ανά προορισμό», πρόσθεσε και ανέφερε ότι έχει ήδη μιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lufthansa Κάρστεν Σπορ, ο οποίος τον διαβεβαίωσε για τη δυνατότητα της εταιρίας να αναλάβει την αποστολή. Το κόστος θα βαρύνει τους ίδιους τους επιβάτες, διευκρίνισε ο Βάντεφουλ.

Όπως έγινε γνωστό ήδη χθες, στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται περίπου 30.000 Γερμανοί, κυρίως τουρίστες και ο υπουργός Εξωτερικών μέχρι σήμερα το πρωί απέκλειε το ενδεχόμενο οργανωμένης απομάκρυνσής τους, επισημαίνοντας ότι ο εναέριος χώρος είναι "εντελώς κλειστός", αλλά και ότι οι ταξιδιώτες φέρουν ευθύνη, καθώς υπήρχαν προειδοποιήσεις για πιθανή κλιμάκωση εδώ και εβδομάδες.